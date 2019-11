Amerikaan met passie voor duivensport wil 1,4 miljard euro betalen voor huis mét duivenhokken in Vlaanderen

Nikolaas Gyselbrecht uit Knesselare heeft in zijn leven al heel wat telefoontjes gekregen van rijke duivenliefhebbers. Hij beheert de veilingsite Pigeon Paradise en regelde een tijdje geleden onder andere de verkoop van een duif die 1,2 miljoen euro waard was. Nu is hij in naam van een Amerikaanse belegger op zoek naar een huis met duivenhokken. De Amerikaan heeft er 1,4 miljard euro voor over.

Mekka van de duivensport

“België is het mekka van de duivensport”, vertelt Nikolaas Gyselbrecht in het middagprogramma van Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Er komen steeds meer mensen uit het buitenland naar hier om zich te meten met de besten. Ze willen kijken hoe goed ze zijn. Naar België komen voor de duivensport is vergelijkbaar met het spelen van de Champions League."

Grote zoektocht

Voor zijn volgende opdracht is Nicolaas Gyselbrecht op zoek naar een huis waar duivenkoten kunnen staan. Dat doet hij in opdracht van een Amerikaan die 1,4 miljard euro wil investeren in de Vlaamse duivensport. “Hij wil ook iemand die de duiven kan verzorgen. Toen we onze zoektocht gestart zijn, hebben we heel veel respons gekregen. Samen met de man uit Amerika gaan we dan kijken wat het meest interessant is. Hij is uiteindelijk degene die zal beslissen. Ik ben slechts het doorgeefluik.”