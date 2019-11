Antisemitische extremist plande bomaanslag op synagoge in VS

Holzer, die zichzelf beschouwt als een skinhead en blanke racist, bracht verschillende keren een bezoek aan Temple Emanuel om er onder andere de joodse gelovigen te observeren. Hij verklaarde aan enkele FBI-agenten, die er undercover waren, dat hij "iets wilde doen om duidelijk te maken aan de joden dat ze niet welkom waren" in Pueblo en dat ze "moesten vertrekken of anders zouden sterven", luidde het in een communiqué.

De verdachte vertelde verschillende malen aan de agenten dat hij de joden haatte en dat hij voorstander was van een "heilige rassenoorlog". Ook liet hij doorschemeren dat hij explosieven wilde gebruiken op de synagoge om "die plaats van de kaart te vegen". Net voor hij werd opgepakt, hadden de undercoveragenten hem dynamietstaven in handen gegeven, waarna hij te kennen gaf dat hij daarmee enkele uren later de synagoge wilde opblazen.

In september had Holzer nog op Facebook geschreven dat "de Holocaust eindelijk afgewerkt moest worden". De jongeman zou ook contacten gehad hebben met de Ku-Klux-Klan.

In oktober 2018 pleegde een white supremacist (blanke racist) een aanslag op een synagoge in Pittsburgh. Daar vielen 11 doden. Ook in april van dit jaar was er een aanslag op een synagoge, daarbij is toen een rabbijn gedood.