Antwerpse IS-vrouw aangehouden in Turkije 

Eerder dreigde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu er mee dat IS-strijders die in Turkse gevangenis zitten, teruggestuurd zullen worden naar hun land van herkomst. Het OCAD, dat de terreurdreiging in ons land analyseert, zei dat het "niet onmogelijk" is dat de vijf terugkeren naar België. De federale regering blijft bij het standpunt dat ze berecht moeten worden in de regio waar ze hun misdaden pleegden.



Als Benmezian toch moet terugkeren naar België, zal ze hier worden opgesloten. In mei 2015 werd ze namelijk veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. De Belgische regering heeft ook een zogenoemde "hotspot" in Turkije om de eventuele terugkeer gecontroleerd te laten verlopen. Enkel via die hotspot kan een terugkeer worden georganiseerd. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat Benmezian van de radar verdwijnt.