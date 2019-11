Brandweer Brussel wapent zich tegen toenemende agressie

Dit jaar hebben de ambulanciers en brandweermannen van het Brussels gewest al 32 meldingen gedaan van agressie. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren er amper vier meldingen. "We zien inderdaad een toename van agressie en geweld", bevestigt woordvoerder Walter Derieuw. "Dat is niet in Brussel alleen, het gaat om een internationaal fenomeen", licht Derieuw toe. De brandweer beraadt zich over tegenmaatregelen.

Verwensingen en projectielen

"De meest in het oog springende agressie is het gooien van stenen en andere projectielen naar de brandweermannen en hun voertuigen. Daarvan kregen we met nieuwjaar alleen al negen meldingen binnen", vertelt Derieuw. Maar de agressie uit zich ook op andere manieren. "Het begint soms al aan de telefoon, als de mensen niet geholpen worden zoals zij dat willen. Zo beslissen wij naar welk ziekenhuis iemand wordt overgebracht, en niet de mensen zelf. Dat geeft soms aanleiding tot discussies en verwensingen", getuigt Derieuw. "Soms gedragen mensen zich ook agressief onder invloed van alcohol en drugs. Sommige jongeren willen zich ook op straat bewijzen."

Aangifte

"Onze directie dient bij elke melding systematisch een klacht in bij de politie; als het kan stellen we ons ook burgerlijke partij", gaat Derieuw verder. We bieden de manschappen die de agressie ondergingen ook psychologische bijstand." Volgend jaar gaat de brandweer nog een stapje verder. "We gaan 200 personeelsleden een cursus geven over omgaan met agressie tijdens tussenkomsten. Als die een goed effect heeft, gaan we de cursus aan iedereen geven." Ook op politiek vlak wordt het probleem bestudeerd. De verantwoordelijke staatssecretaris Pascal Smet denkt onder meer aan het inzetten van camera's.