Koning spreekt met verschillende partijen, SP.A-voorzitter Crombez: "Als N-VA niet wil regeren, moeten ze het zeggen"

De volgende zet is inderdaad aan de koning. Wie de koning zal belasten om het politieke terrein verder te verkennen, is volledig onduidelijk. Welke regering uit die gesprekken zal komen - een paars-gele, met N-VA en PS, een paars-groene, zonder N-VA maar met de groenen, of een noodregering -, is nog minder duidelijk. Wetstraatwatcher Ivan De Vadder legt de verschillende opties hier naast elkaar.