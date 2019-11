Controleer of uw grond vervuild is en laat die indien nodig gratis saneren

Sinds mei draaide het project al proef voor drie gemeenten, nu is het zover voor 83 Vlaamse gemeenten (de rest volgt in de loop van de komende maanden). En wat is er te vinden op de website? Een ruimtelijk plan van gronden en eigendommen, met vermelding van welke gronden en percelen vervuild zijn en welke niet. En is het zover? Dan zal de Vlaamse overheid de komende jaren de gronden saneren.

"Het gaat over "historische vervuiling" of "risicogrond". Wie zélf schuld heeft aan de vervuiling komt niét in aanmerking voor de gratis sanering. Zowat 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd riscio op vervuiling. De helft daarvan is nog nooit onderzocht. En dat moet nu gebeuren. Sinds een decreetswijziging vorig jaar heb je als particulier recht op een vrijstelling als je grond of eigendom vervuild is en als je er zélf niets kan aan doen."

"Nog zowat 41.000 dossiers liggen te wachten. De Vlaamse overheid wil dat tegen 2028 alles is onderzocht, tegen 2036 moet overal minstens de sanering zijn begonnen, en als het even kan al zijn afgerond", zegt Jan Verheyen van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.