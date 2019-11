30 jaar na de val van de muur: Hoe "één" zijn Oost- en West-Duitsland?

Twee op de drie mensen uit het voormalige Oosten vinden dat hun persoonlijke situatie erop verbeterd is, maar een groeiend aantal is ontevreden met de politiek na de eenmaking. Meer dan de helft (57%) voelt zich tweederangsburger tegenover de burgers uit het Westen, blijkt uit het recente jaarrapport over de Duitse eenmaking. Economisch, politiek of administratief: het voormalige West-Duitsland blijft veel zwaarder doorwegen.

Al is de Muur intussen langer weg dan hij er ooit gestaan heeft, de resten ervan vindt u nog in allerlei cijfermateriaal terug. Het ene verschil is al gemakkelijker te verklaren dan het andere. Van inkomen tot bierverbruik, alles in grafiek op een rij: