Aanval op mormoonse familie in Mexico, aanwijzingen dat drugsbendes achter geweld zitten 

De politie tast voorlopig in het duister in verband met de identiteit van de daders. Er zijn aanwijzingen die aangeven dat Mexicaanse drugsbendes achter het geweld zitten. Er zijn in het verleden al vaker doden gevallen in conflicten tussen mormonen en lokale drugskartels in het noorden van Mexico.

Lokale media berichten dat de familie mogelijks per vergissing onder vuur werd genomen in een conflict tussen lokale drugsbendes. In een reeks tweets heeft de Amerikaanse president Donald Trump laten weten dat hij ook gelooft dat de familie het slachtoffer is geworden van een schietpartij tussen drugskartels. De regio in het noorden van Mexico staat bekend voor haar vele schietpartijen en druggerelateerd geweld.