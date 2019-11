Parket verspreidt robotfoto van verdachte of getuige van sabotage in kerncentrale Doel

"De dader is op een legale manier in de technische perimeter binnengeraakt", geven de parketten nog mee. "Het kan zijn dat de dader alleen handelde of dat meerdere mensen erbij betrokken zijn. De persoon die de hendel heeft opengedraaid moet een werknemer van Engie (de uitbater, red.) of een onderaannemer zijn. In ieder geval iemand die toegang had tot de technische zone. De speurders sluiten ook niet uit dat de uitvoerder de opdracht van buiten het bedrijf heeft gekregen."