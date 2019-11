Als je een nieuwe of tweedehandse wagen in het verkeer wil brengen, moet je eenmalig de belasting op inverkeerstelling, de BIV, betalen. Autofiscaliteit is al langer een gewestelijke bevoegdheid en niet overal worden dezelfde criteria gehanteerd voor het berekenen van die BIV. In Vlaanderen zijn een aantal milieukenmerken doorslaggevend, zoals de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof. Maar ook het brandstoftype, de euronorm en leeftijd van je wagen bepalen mee de BIV.



Maar in het Brussels en Waals Gewest wordt de BIV nog steeds bepaald aan de hand van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale pk’s.



In Vlaanderen wil men vooral de vervuilende wagens doen betalen. In Brussel en Wallonië zijn het nog steeds de wagens met een groot motorvermogen die het moeten ontgelden.



Het gevolg is dat je voor dezelfde wagen soms veel meer betaalt in het ene gewest dan in het andere. En de verschillen kunnen tot duizenden euro's oplopen, blijkt uit deze video: