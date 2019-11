Eén-reeks "Down the road" wint internationale tv-prijs voor maatschappelijke impact

Dit is de vierde internationale award voor "Down the road". Eerder won het programma al een prestigieuze Gouden Roos, de eerste prijs op het World Media Festival in Hamburg in de categorie documentaries - human relations and values en de Zilveren Award op het New York Festival voor tv & film in de categorie reality tv drama.

Het derde seizoen van "Down the road" zal volgend jaar te zien zijn op Eén.

Ook twee VRT NWS-programma's maakten kans op een AIB Award. De Terzake-documentaire "Oh, Baltimore" van Björn Soenens en Koen Soete was genomineerd in de categorie internationale documentaires en de Pano-reportage over Schild & Vrienden van Tim Verheyden in de categorie onderzoeksjournalistieke documentaires.