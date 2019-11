Elektronisch betalen in zwembaden Brussel eindelijk mogelijk

Tot nog toe was het enkel mogelijk om cash te betalen in de drie zwembaden, maar vanaf 1 januari kan het dus ook elektronisch. De aankondiging kwam er na een vraag van oppositielid Els Ampe (Open Vld), want zij had vastgesteld dat er in het zwembad van Laken enkel met cash kon betaald worden. "Prehistorisch", vindt Ampe. "Ik vind het onaanvaardbaar dat je nu, anno 2019, niet met je bankkaart kan betalen in de drie gemeentelijke zwembaden van de stad Brussel. Het is enerzijds heel praktisch, je kan zelfs een brood betalen met een bankkaart. Bovendien is cash ook erg fraudegevoelig. Alle cash die er in het zwembad ligt is erg onveilig."

Elektronisch betalen vanaf eind november

Schepen Hellings bevestigt dat er nog niet elektronisch betaald kan worden, maar voegt toe dat op de laatste Raad van Bestuur van De Baden van Brussel, op 15 oktober, beslist werd om de zwembaden uit te rusten met elektronische betaalmogelijkheden. Eind november wordt een leverancier voor de betaaltoepassing gekozen en in december zal de uitrusting geïnstalleerd worden. "Kortom, vanaf 1 januari 2020 kunnen alle zwemmers met hun bankkaart of smartphone de toegang betalen tot de gemeentelijke zwembaden van de stad Brussel", verklaart Hellings.