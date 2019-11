Koning Filip stelt PS-voorzitter Paul Magnette als informateur aan: "Hij moet coalitie met minste kans op slagen testen"

"Ik hoor meer en meer dat de N-VA in oppositiemodus gaat", zegt Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt in "Terzake". "Dit onder meer omdat het communautaire vraagstuk weer op de voorgrond komt. Een maand geleden sprak ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken daar nog gematigde taal over in een interview op Radio 1. Hij zei toen dat er niet de vereiste meerderheid is om een grote communautaire hervorming door te voeren."