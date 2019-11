Frankrijk verscherpt migratiepolitiek: straks een "green card" nodig om in Parijs te werken?

"Vandaag laat Frankrijk mensen binnen die we niet nodig hebben voor onze economie, en andersom." Minister van arbeid Muriel Pénicaud wil daar verandering in brengen en alleen arbeidsvisa geven aan de profielen die nodig en nuttig zijn. "Vanaf deze zomer gaan we quota opstellen per beroepsgroep" zei Pénicaud nog bij BFMTV.