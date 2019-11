Gas in centrifuges van Iran: een nieuwe stap die het nucleair akkoord ondermijnt

Intussen heeft de regering in Rusland officieel gereageerd op de beslissing van Iran om de afspraken van het VN-akkoord verder terug te draaien. Rusland reageert teleurgesteld en hoopt dat de Iran-deal in stand blijft ondanks de recente ontwikkelingen.



De vraag van Rusland om het VN-akkoord in stand te houden was te verwachten. Rusland is een belangrijke bondgenoot van Iran in de machtsstrijd met rivaal Verenigde Staten.