Vlaams luchtkwaliteitsplan is "vrijblijvend plan zonder tanden": Greenpeace stuurt deurwaarder naar kabinet Demir

Ultralage of zero-emissiezones worden niet verplicht. Parijs bijvoorbeeld gaat vanaf 2024 alle dieselauto's weren (ook de nieuwste), en vanaf 2030 mogen er geen auto's meer binnen die op fossiele brandstoffen rijden. In België is zoiets vooralsnog niet in zicht, want het mag verder gaan dan de Lage Emissiezones (LEZ's) die we nu hebben in steden als Antwerpen, Brussel en binnenkort ook Gent, zegt Thijs. Hij ziet een gebrek aan een duidelijk kader in België.

"Nochtans kan het effect daarvan groot zijn. In Londen hebben ze zo'n zone ingevoerd, en de NO2-waarden zijn daar op een halfjaar tijd met 36 procent gedaald."

Tot slot betreurt Greenpeace dat er geen duidelijk traject is voor de vergroening van het wagenpark. Meer nog, een hefboom om een modal shift naar properder voertuigen een impuls te geven, de premie voor elektrische auto's, is onlangs geschrapt. "Dit was het enige echte instrument, we vinden die afschaffing heel tegenstrijdig als we naar een groener wagenpark wil streven."

Overigens zijn plannen voor de luchtkwaliteit vaak ook goed voor het klimaat, onderstreept Thijs. Zo kunnen minder auto's op onze wegen beide doelen ten goede komen.