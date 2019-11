Grote zoekactie naar bemanningslid van schip in Brugge, maar het bleek vals alarm

De schipper was samen met het bemanningslid aan het roken op het dek. Toen hij terugkwam van het toilet was zijn collega spoorloos verdwenen. De schipper sloeg in paniek en belde de hulpdiensten. Een duikteam ging in het water en verschillende politiepatrouilles zochten de bermen af. Na een uur zoeken leek de paniek overbodig, de man stapte doodleuk het schip op en zei dat hij een luchtje was gaan scheppen.

Gisteren werden trouwens in Zwankendamme nog twee bemanningsleden van een vrachtschip uit het water gehaald. Een Nederlander van 63 kwam daarbij om het leven, zijn collega vecht nog voor zijn leven.