Klimaatjongeren hadden beter gewoon het vliegtuig genomen naar de afgelaste klimaattop in Chili

Onze belangrijkste uitdaging in de strijd tegen de opwarming van onze planeet is niet technisch van aard. We beschikken nu al over heel veel technieken die ons ver voorbij onze eerste CO2-doelstellingen kunnen helpen. Er is echter nog veel werk aan het overtuigen van mensen om die technieken ook te gebruiken. Mensen in gezinnen, in bedrijven, in overheden, in parlementen en regeringen.