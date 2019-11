De coach werd schuldig bevonden aan verkrachting van zeker vier minderjarige spelers. Het seksuele misbruik speelde zich af van 2010 tot 2016. De veroordeelde was in die periode aan de slag als coach en werd in 2014 ook voorzitter van de club.



De slachtoffers krijgen ook een schadevergoeding van ruim 34.000 euro. De rechtbank ging niet in op de vraag van het openbaar ministerie tot onmiddellijke aanhouding.

Volgens het openbaar ministerie maakte de coach misbruik van zijn gezag. Al dan niet ingaan op zijn avances resulteerde in het gedwongen verlaten van de club, of een basisplaats in de eerste ploeg.

De coach knoopte ook een relatie aan met het enige vrouwelijke lid van de sportclub om zo tot bij haar zoon te raken. Op zijn computer werden opnames aangetroffen van orale seks met een 16-jarige speler.