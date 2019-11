Ich bin ein Berliner

Als er iets is wat ik nooit vergeten zal, dan zijn het de novemberdagen in Berlijn, in 1989. Ik ben nooit een globetrotter geweest als journalist, maar dáár was ik bij. Per toeval, ik geef het grif toe. Ik was die ochtend de eerste journalist die op de nieuwsredactie van VTM arriveerde en ik sprak Duits. Een halve dag later zat ik op een hotelkamer in Berlijn naar het DDR-journaal te kijken, dat nog met geen woord repte over de al weken aan de gang zijnde vreedzame opstand van de Oost-Duitsers.