Journaliste Ihsane Chioua Lekhli ruilt VRT eind dit jaar in voor Brussels Airport

Ihsane Chioua Lekhli begon in 2008 bij de VRT als redacteur bij "Vlaanderen vakantieland", later werkte ze ook op de redactie van het programma "Volt". De kijkers kennen haar vooral van haar reportages voor "Het journaal" en van het zondagse debatprogramma "De zevende dag" dat ze vier jaar lang, van 2013 tot en met 2017, mee presenteerde. De laatste jaren was ze vooral actief als politieke journalist.

Bij Brussels Airport wordt ze vanaf 6 januari een van de gezichten van de communicatie voor de luchthaven.