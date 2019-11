Hoe supermarktketen Jumbo concurrent Albert Heijn het vuur aan de schenen legt (en dat ook in België wil doen)

“Toen kwam het besef dat, als we wilden doorbreken, we eens een overname moesten doen.” Zodoende trok Van Eerd op overnamepad: in 2006 nam hij voor 25 miljoen euro twaalf winkels over van de zieltogende Konmark-keten.

In 2007 nam Jumbo 15 winkels over van de keten Super de Boer, om in 2009 alle 300 (!) winkels van Super de Boer over te nemen. Een investering van ruim een half miljard euro, en dit in volle kredietcrisis.

De schulden liepen op naar 1,3 miljard euro toen Jumbo in 2012 ook de 424 winkels van supermarktketen C1000 overnam. Maar die schulden zijn intussen afgelost. En nog was de overnamehonger niet gestild: in 2016 kocht Jumbo de 100 restaurants van de keten La Place en vorig jaar werden de 44 Emté-supermarkten overgekocht van de familie Slippens, een aloude concurrent uit thuisbasis Veghel.