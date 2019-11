Ivan De Vadder over falende formatie: "We zitten terug bij de start, of zelfs nog erger"

Wat zijn dan de mogelijke opties voor de komende weken?

Ofwel vraagt de koning aan Rudy Demotte en Geert Bourgeois om toch nog eens te proberen. "Maar dat lijkt me weinig waarschijnlijk", aldus Ivan De Vadder.

De koning zou de N-VA kunnen laten proberen om een meerderheid rond hun communautaire eisen te vinden, zoals PS-voorzitter Paul Magnette gisteravond opperde. "Maar de MR wil dat niet, Ecolo wil dat niet, Groen wil dat niet. Dus ook daar zit je met een heleboel problemen."

De PS zou aan zet kunnen worden gebracht om een paars-groene coalitie te proberen te vormen. "Ook daar zijn er hinderpalen, want CD&V en Open VLD herhalen dat de twee grootste partijen, PS en N-VA, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Versta: toch nog altijd paars-geel. Zolang dat niet helemaal tot zijn einde is gekomen, blijven ze afwachten."

Er zou nog wat tijd kunnen worden gewonnen door andere partijen zoals Open VLD of CD&V een opdracht te geven. "Maar je voelt dus dat bij die partijen nog altijd gezegd wordt dat de verantwoordelijkheid bij de twee grootste ligt."

Ten slotte is er ook nog het scenario van een noodregering. "Vanaf het begin dook dat idee al op. Maar dat was toen geënt op een meerderheid in het parlement die Patrick Dewael Kamervoorzitter maakte, een meerderheid die als vanzelf zou leiden tot paars-groen. Dus ook dat scenario ligt niet meteen rijp om te plukken", stelt Ivan De Vadder.

Terug naar de start dus. "Het is zelfs nog erger", vindt De Vadder. "Ik had de indruk dat de twee informateurs (Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR), red.) grotere supporter waren van een paars-gele oplossing - en daar van in het begin naar gestreefd hebben - dan de twee preformateurs die hen hebben opgevolgd. In die zin zijn we zelfs een stapje achteruit gegaan. In Franstalig België hoor je opnieuw stemmen opgaan voor nieuwe verkiezingen. Dat is volgens mij geen oplossing. De mensen hebben hun keuze gemaakt en het is aan de politici om hun verantwoordelijkheid te nemen."