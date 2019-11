Vrouw wordt na maandenlange belaging vermoord teruggevonden: ex-vriend geeft zichzelf aan bij de politie

In Wevelgem is vanmorgen een jonge vrouw met geweld om het leven gebracht. Uit eerste vaststellingen zou de vrouw in het huis van haar moeder vermoord zijn, maar betrouwbare bronnen zeggen nu dat ze wellicht in de auto van haar ex-vriend is gestorven en nadien naar het huis is gebracht. De ex-vriend gaf zichzelf aan bij politie en gaf toe dat hij zijn ex-vriendin had vermoord. Hij bracht haar om met messteken. De auto van de vermoedelijke dader is teruggevonden op een parking in Deerlijk. Op de auto waren bloedspatten zichtbaar.