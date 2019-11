Frits van Eerd is vandaag in Pelt, in Limburg om er de eerste Jumbo-supermarkt in België te openen. Het afgelopen decennium heeft Van Eerd honderden nieuwe winkels geopend in Nederland. Met succes: het marktaandeel is in amper tien jaar tijd gegroeid van een kleine 5 procent naar ruim 20 procent. Daarmee is het in deze korte tijd de op één na grootste supermarktketen van Nederland geworden, na Albert Heijn, waar een derde van alle Nederlandse boodschappen gekocht worden.

De snelle opgang van Jumbo is te danken aan het ondernemerschap van CEO Frits van Eerd. De man heeft een aantal zaken gemeen met zijn Belgische evenknie Jef Colruyt, van de gelijknamige supermarktketen, maar tegelijk heeft Van Eerd wat Marc Coucke-trekjes.