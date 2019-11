Kasseien aan Begijnhof in Turnhout worden vervangen door... nepkasseien

In Turnhout zijn er al een tijdlang problemen met de kasseien aan het Begijnhof. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast van het verkeer dat erover rijdt. En er zijn op verschillende plaatsen ook wegverzakkingen. De stad wou eerder al de kasseien vervangen door eenvoudig asfalt. Maar dat was tegen de zin van de dienst Onroerend Erfgoed, omdat het historisch karakter van het Begijnhof dan zou verdwijnen.



Kasseien van een paar millimeter diep

Maar het stadsbestuur heeft nu een inventieve oplossing gevonden: asfalt met een kasseiprint. Schepen Marc Boogers: "Er komt een toplaag op, en in die toplaag worden kasseien geprint. Het voordeel is dat die maar een paar millimeter diep zullen zitten, waardoor er minder geluidshinder zal zijn van het voorbijrijdend verkeer, voor fietsers is het aangenamer rijden, en dat asfalt is ook veel beter bestand tegen het zwaar busverkeer."