Kat verliest poot door wolvenklem in Gentbrugge: “Het is onbegrijpelijk en barbaars”

Tijgertje, een kat van 11 jaar oud, is in een roestige wolvenklem gelopen. Waarschijnlijk gebeurde dat in het centrum van Gentbrugge. De klem zat vast aan de teen van het beest. Het dier verloor heel veel bloed en de dierenarts kon niet anders dan het pootje amputeren.

Gevaar voor andere dieren

De eigenaar van Tijgertje en nog drie andere katten, is ongerust: “Wij wonen al 17 jaar in het centrum van Gentbrugge en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is onbegrijpelijk en barbaars. Zo’n klem vormt ook een groot gevaar voor alle andere huisdieren en spelende kinderen hier in de buurt. Ik kan maar moeilijk vatten wat er gebeurd is.”

De eigenaar zal een klacht indienen bij de politie en het probleem aankaarten bij Natuurpunt. Het is niet de eerste keer dat er een wolvenklem opduikt in Oost-Vlaanderen, ook al zijn ze illegaal.