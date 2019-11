Van "waanzin" tot "land op drift": krantencommentaren scherp voor geblokkeerde formatie

De Franstalige zakenkrant l'Echo wijst op het surrealistische karakter van de federale formatie, met een knipoog naar de surrealistische schilder René Magritte. "Ceci n'est pas un Etat", is de titel van het editoriaal. Meteen stelt auteur Mathieu Colleyn ook een fundamentele en existentiële vraag: "Het is de vraag of dit surrealisme niet zal eindigen in het doden van de Belgische staat". Colleyn stelt daarbij vast dat de bevolking niet echt wakker ligt van de politieke crisis.

Volgens het commentaar in l'Echo is het aan de politici om een fundamenteel debat aan te gaan over het politieke project voor België. "Als geen enkele consensus mogelijk is, moeten we durven spreken van een regimecrisis. De Franstaligen zullen dan gedwongen worden om deel te nemen aan een debat van een totaal andere orde: namelijk de vraag wat we nog samen kunnen doen, de mensen uit het noorden en het zuiden van het land. Tiens, is dat niet wat de Vlaams-nationalisten enkele jaren geleden eisten?"