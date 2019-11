Na winst van renpaard: daar is president Trump weer met zijn "Covfefe"…

Afgelopen zaterdag won jockey Joel Rosario een prestigieuze paardenrenwedstrijd in Santa Anita, in de Amerikaanse staat Californië, en zo mocht hij met 1 miljoen dollar naar huis gaan. Die wedstrijd won hij met zijn paard "Covfefe", genoemd naar de opmerkelijke tweet die VS-president Donald Trump eind mei 2017 de wereld instuurde en toen tot veel verwarring op sociale media leidde. Trump twitterde toen: "Despite the constant negative press covfefe." Voor velen toen een blunder van formaat - Trump verwijderde de oorspronkelijke tweet dan ook -, ook al beweerde zijn toenmalige woordvoerder Sean Spicer dat "een kleine groep rond de president wel exact weet wat die term betekent". Maar wat dat juist was, bleef onduidelijk. Naar aanleiding van de overwinning van renpaard "Covfefe" wakkerde Trump gisteren zelf het denkwerk daaromtrent opnieuw aan.