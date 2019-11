Nederland ziet stroom van centrale in Maasbracht niet graag naar België gaan

Het was de bedoeling om een kabel van 13 kilometer aan te leggen van Maasbracht naar Kinrooi. En zo zou de gascentrale in Maasbracht stroom kunnen leveren aan ons land, op een moment dat er hier een tekort zou zijn. Het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma wil samen met de Duitse eigenaar van de centrale RWE investeren in de aanleg van die ondergrondse kabel. RWE is al volop bezig met de voorbereiding. Maar omdat in Nederland tegen 2030 alle kolencentrales sluiten, vreest de Nederlandse minister Wiebes voor de bevoorrading in Nederland. En daarom heeft hij in een brief aan minister Marghem (MR) zijn bezorgdheid geuit.

Plan op de helling?

Klimaatbedrijf Nuhma is voorlopig nog niet ongerust. "De centrale is eigendom van RWE, zegt Ludo Kelchtermans. " RWE zal beslissen wat de meest optimale en rendabele manier van produceren is." Er komt binnenkort een overleg tussen de twee ministers. Kelchtermans hoopt dan ook dat er snel duidelijkheid komt over het project. "Het is belangrijk dat België snel duidelijk maakt of die centrale in aanmerking komt om het Belgische net te bevoorraden, en zo ja wanneer."