Nieuw weermodel: meer precisie, minder strooizout

"We gaan vooral lokaal beslissingen kunnen nemen. Als we in regio Brugge moeten uitrijden, maar in regio Limburg bijvoorbeeld niet, gaan we dat nu veel nauwgezetter kunnen beslissen. En dat zal hopelijk ook strooizout besparen, dan zal het milieuvriendelijker zijn voor iedereen. Dankzij het nieuwe systeem dus, het wegenweermodel van het KMI. Alle bronnen over het weer komen nu samen in één tool. We moeten nog beter preventief strooien voor het glad wordt. Maar files ten gevolge van het winterweer, dat kunnen wij niet vermijden."

Ook bij het KMI klinkt het enthousiasme: "Het is een combinatie van moderne technologie én van wetenschappelijk onderzoek, 24 uur op 24. Er komen nu 78 voorspellingen voor Vlaanderen, een veelvoud van vroeger. Een weermodel voedt een computerprogramma. Zo krijgen we wegdekvoorspellingen voor heel Vlaanderen. Op basis daarvan kunnen we dan alarmen uitsturen naar hele specifieke regio's, niet meer zomaar naar heel Vlaanderen", zegt David Dehenauw.

Opmerkelijk ook: het is een samenwerking tussen een Vlaamse én een federale overheidsdienst. Het kan dus. "We zijn er klaar voor. We zullen ons maximum van 108.000 ton aan strooizout afnemen van de leveranciers. En dat is dan voor onze 315 strooiwagens, goed voor 1.350 kilometer autosnelwegen en 5.600 kilometer gewestwegen", besluit Daniels.

