McDonald's stuurt CEO de laan uit wegens relatie met collega, kan dat ook bij ons? "Gebruik je gezond verstand"

Tot vrijdag was Steve Easterbrook CEO of grote baas bij McDonald's, de bekende fastfoodketen in de VS en ver daarbuiten, maar afgelopen weekend mocht hij zijn boeltje pakken. De reden? Hij is een relatie met een collega begonnen en dat is in strijd met de bedrijfsregels. Dat McDonald's onder zijn bewind aanzienlijk is gegroeid en dat het aandeel sinds zijn aantreden in waarde is verdubbeld, mag niet baten.