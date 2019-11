Vzw Straatverplegers haalt daklozen van de straat: "We moeten samenwerken om dingen te veranderen"

Het aantal mensen dat in Brussel op straat woont, neemt hand over hand toe. In 2016 werden er 3.386 geteld. Begin dit jaar waren het er al 4.187, een vijfde meer. De vzw Straatverplegers roept iedereen die er mee bezig is, op beter samen te werken, onder het motto "housing first". Eerst een dak boven het hoofd, dan herintegratie in de maatschappij. Op die manier heeft Straatverplegers al 140 mensen van de straat gehaald.