Oudsberg, de hoogste landduin van Vlaanderen, krijgt een weerstation

Het weerstation op De Oudsberg maakt deel uit van het project "VLaanderen In DE WeeR", kortweg VLINDER van de UGent. Alle Vlaamse secundaire scholen konden zich kandidaat stellen om mee te doen. En dat resulteerde in 56 locaties die interessant zijn om een weerstation te installeren.

Microklimaat

De voorkeur van de UGent ging uit naar plekken met een microklimaat. De Oudsberg bijvoorbeeld is een landduin waar het 's zomers merkelijk warmer en in de winter heel wat kouder is dan op andere plekken. Het is dan ook wetenschappelijk interessant om op zulke plekken metingen te doen en na te gaan wat de invloed is van de omgeving op bijvoorbeeld de temperatuur. Nu staan weerstations meestal opgesteld in open en rurale omgevingen.

Van bossen tot industrieterreinen

De andere zes plekken in Limburg die ook een weerstation krijgen, zijn erg uiteenlopend. Zo komt er eentje in Maaseik in de waterrijke omgeving van de Grensmaas en een op het industrieterrein Nolimpark in Pelt. In Sint-Truiden komen er twee weerstations, eentje in de stedelijke omgeving en een in landelijk gebied. In Lommel is de keuze gevallen op een bosrijke omgeving en in Bree tenslotte komt er een weerstation in een zeer afgelegen landelijk gebied.

Burgerwetenschap

Het zullen telkens leerlingen van scholen uit buurt zijn die de weerstations installeren en opvolgen. In klas kunnen ze dan aan de slag met de gegevens en maken zo kennis met wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van alle metingen kan iedereen op de voet volgen via de website wow.meteo.be.