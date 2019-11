Lorin Parys (N-VA) over vorming federale regering: "Je kunt niet vragen dat we ons programma honderd procent inslikken"

Lorin Parys van de N-VA bevestigt bij "De ochtend" dat het niet van een leien dakje loopt. "Het is volgens ons mogelijk om ofwel op het sociaal-economische of op het institutionele een vergelijk te vinden", reageert Parys in "De ochtend". Zijn boodschap is duidelijk. Een federaal compromis tussen de PS en de N-VA is enkel mogelijk als de PS ofwel op socio-economisch vlak of op institutioneel vlak van koers verandert. Of, anders gezegd, de PS moet bereid zijn haar linkse socio-economische koers te laten varen, ofwel de stap naar confederalisme te zetten.

De N-VA is volgens Parys niet van plan om op beide punten toe te geven. "Je kan natuurlijk niet vragen dat we het programma waarmee we naar de verkiezingen zijn getrokken voor 100 procent inslikken. Dat zou een capitulatie zijn op socio-economisch en op institutioneel vlak", aldus Parys. Volgens Parys blijft zijn partij bereid om "te praten en te luisteren". Het is nu aan de koning om na zijn consultaties een beslissing te nemen. N-VA wil volgens Parys graag mee besturen, maar niet tot elke prijs. "Het is niet zo dat elke regering zomaar beter is dan geen regering. Het belangrijkste is: wat gaat die regering doen", aldus Parys. Hij kaatst de bal terug naar Magnette, en zegt dat hij altijd een regering kan proberen te vormen met andere partijen.

Bekijk hier het volledige gesprek met Lorin Parys uit "De ochtend":