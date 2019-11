Reisorganisatie Joker wil minder vliegen: “We willen samen met de reiziger milieuvriendelijker zijn”

“We bieden al enkele reizen aan waarbij je vertrekt met een minibusje in plaats van met het vliegtuig”, zegt Annick Holvoet van Joker. “We wilden nog milieuvriendelijker reizen, dus zijn we op zoek gegaan naar nog meer alternatieven.” Zo wilde Joker ook uittesten of ze Flixbussen konden gebruiken om lange afstanden ecologisch te overbruggen. Flixbussen hebben haltes in 16 verschillende Europese landen. “We hebben onze meest avontuurlijke collega op zo’n Flixbus richting Boedapest in Hongarije gezet. Ze is 22 uur onderweg geweest. Dat was niet zo comfortabel en bovendien krijgen we zoiets niet verkocht aan de reiziger. Daarom hebben we voor de trein gekozen.”

Bewuste keuze

Reisorganisatie Joker kiest voor reizen met het openbaar vervoer omdat het milieuvriendelijker is. Nochtans is reizen op die manier niet altijd even praktisch. Zo zijn er soms vertragingen en wat als je zo een connectie mist? “We hopen dat de reizigers die zich inschrijven voor zo’n reis een bewuste keuze maken en ook beseffen dat er mogelijk praktische problemen kunnen zijn. Ook voor ons is het praktisch niet altijd even makkelijk. We kunnen niet lang op voorhand boeken, we zijn ook niet altijd zeker van een vaste prijs en we kunnen moeilijk plaatsen op voorhand vastleggen voor een groepsreis omdat we nooit zeker zijn of we die reis wel krijgen volgeboekt.” Reizen via het openbaar vervoer is ook duurder. “We willen niet dat onze klanten meer gaan betalen, dus wij betalen het verschil”, zegt Holvoet.

Voorzichtig

Nu rest alleen nog maar de vraag of de reiziger het vliegtuig ook links zal laten liggen en voor die milieuvriendelijkere optie zal kiezen. “We gaan het voorzichtig aanpakken met een paar reisbestemmingen. Ik neem even het voorbeeld van onze reis naar Hongarije. Er zijn drie verschillende vertrekdata voorzien. Twee daarvan met het vliegtuig en eentje met de trein. Zo kan de reiziger zelf kiezen. Het is een testproject en we gaan het zeker evalueren.” Joker doet ook een oproep om meer te investeren in betaalbaar en flexibel openbaar vervoer binnen Europa.