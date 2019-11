Rusland: "Vertraging bij terugtrekken van troepen uit Oost-Oekraïne baart ons zorgen"

Oekraïne, Rusland en de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zijn op 1 oktober overeengekomen dat de Oekraïense troepen en separatisten zich beide zullen terugtrekken uit belangrijke steden in het conflictgebied in Oost-Oekraïne. De terugtrekking is een deel van een deal die de "Steinmeier-formule" heet, naar de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier.

De overeenkomst houdt in dat er in de Donbas-regio vrije en eerlijke verkiezingen worden gehouden, en dat de regio een speciale autonome status krijgt binnen Oekraïne. De regio omvat de provincies Donetsk en Loegansk in het Oosten van Oekraïne, waar al sinds 2014 een oorlog woedt tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische separatisten.