Dader parachutemoord wil overdag de gevangenis verlaten: "Niet de bedoeling om het proces helemaal over te doen"

De grote vraag op dit moment is of Clottemans zal bekennen dat ze daadwerkelijk de moord heeft gepleegd. Van der Straeten gaat hier tegenin en zegt dat het niet de bedoeling is om het proces helemaal over te doen. "Dat is ook niet de bedoeling van de strafuitvoeringsrechtbank. De laatste dagen is er zoveel geschreven over het schuldinzicht en ik ben daarom ook bewust uit de pers gebleven. De zaak heeft bijna 10 jaar geleden een hele maand geduurd en nu zitten we in een heel andere fase. Wij vragen alleen maar waar wij volgens de wet recht op hebben. Een bekentenis is daarvoor niet nodig."

