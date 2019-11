Gentse "neuzekensoorlog" duikt op in nieuwe Suske en Wiske over schilder Jan van Eyck

Jan van Eyck (wellicht geboren in Maaseik in 1390 en overleden in Brugge in 1441) is een van de grootste zogenoemde "Vlaamse primitieven". Er zijn maar weinig werken van hem bewaard en die zijn verspreid over de hele wereld.

Het bekendste is natuurlijk het veelluik "De aanbidding van het Lam Gods", dat op dit moment wordt gerestaureerd (behalve dan het beruchte verdwenen paneel "De rechtvaardige rechters", gestolen in 1934).

Andere werken van Van Eyck zijn onder meer "Madonna met kanunnik Joris van der Paele" dat in het Groeningemuseum in Brugge hangt of dit vermoedelijke zelfportret, "Man met rode tulband" uit de National Gallery in Londen.