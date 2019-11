Vandaag is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur gevallen is. Op 9 november 1989 gingen onverwachts de grensposten tussen Oost- en West-Berlijn open, onder druk van de Oost-Duitse bevolking. Daarmee kwam ook een einde aan de hermetisch gesloten grens tussen twee systemen, dwars door een stad, dwars door een land en dwars door een continent. Waarom is die Muur gebouwd? En hoe verliep de avond van 9 november 1989? Bekijk hierboven -of onder de uitlegvideo.