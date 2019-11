Levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen bij mannen, bij vrouwen amper nog: "Meer winst te boeken bij mannen"

Vlaanderen telde in 2017 61.861 sterfgevallen. Dat is het hoogste cijfer in 30 jaar. Maar "het ligt in de lijn van de verwachtingen", zegt dokter Anne Kongs van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "De Vlaamse bevolking groeit en wordt ook ouder. Dan is het logisch dat we alsmaar méér overlijdens gaan zien, ook in de komende jaren."