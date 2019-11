Vlaamse regering investeert 6 miljoen euro in vroegere beschutte werkplaatsen

In de Vlaamse maatwerkbedrijven werken intussen ongeveer 26.000 mensen, die door hun arbeidsbeperking vaak niet in andere bedrijven aan de slag kunnen. In die vroegere beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen, kunnen ze dat wel. Om het werk in die bedrijven makkelijker te maken, investeert de Vlaamse regering nu.

"Dat geld is bijvoorbeeld bedoeld voor infrastructuur of materiaal om de arbeid van de werknemers te ondersteunen, te verbeteren of hen te assisteren bij het uitvoeren van hun taken", zegt Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits. "Concreet gaat dat bijvoorbeeld over investeringen in robots, intelligente kassasystemen of intelligente weegschalen. Of de aankoop van regelbare tafels of hef- en tilmachines."

"Maatwerkbedrijven moeten klaar zijn voor de toekomst", besluit Crevits. "Het geld is niet bedoeld om extra arbeidsplaatsen te creëren maar om er voor te zorgen dat mensen op een kwalitatieve en moderne manier hun werk kunnen doen, werkbaar werk dus."