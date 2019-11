VS zet eerste officiële stap om uit het klimaatakkoord van Parijs (2015) te stappen, eerder kon ook niet

De Amerikaanse regering liet gisteren weten dat de VS de nodige documenten heeft ingediend om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Gisteren, precies drie jaar nadat het akkoord in werking trad, was de eerste dag dat het ook echt kón. De VS heeft het verdrag in 2015 effectief ondertekend en was daardoor gebonden aan een zogenoemde "afkoelperiode".



Door documenten naar de VN te sturen, is de eerste formele stap in een proces gezet dat in totaal een jaar in beslag neemt. De regering-Trump noemt - als verantwoording - het akkoord van Parijs "een oneerlijke economische last". Een slechte deal, zeg maar.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bevestigde de uitstap in een tweet (zie hieronder) en wees erop dat de VS zijn uitstoot de voorbije jaren heeft teruggeschroefd. "We zijn wereldleider in het verminderen van alle uitstootemissies, het laten groeien van onze economie en het verzekeren van energie voor onze burgers. We hebben een realistisch en pragmatisch model", klinkt het.