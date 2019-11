Waarom moest de nieuwe voorzitter van het Britse parlement naar zijn zetel worden "gesleurd"?

Maar daar is iets op gevonden. Het is namelijk zo dat sommige koninklijke ambtenaren of "Crown officers" uitgesloten zijn van het lidmaatschap van de Kamer. Wil je toch voortijdig ontslag nemen uit de Kamer, dan vraag je om benoemd te worden tot "Crown Steward and Bailiff of the Chiltern Hundreds", of tot "Crown Steward and Bailiff of the Manor of Northstead".

Deze ambten zijn sinecures, dat wil zeggen dat er geen enkele verplichting tegenover staat, het zijn dus lege dozen. Je moet de benoeming aanvragen bij de Chancellor of the Exchequer (de minister van Financiën). Die weigert zo'n aanvraag traditioneel nooit. And Bob’s your uncle, zoals de Engelsen zo mooi zeggen: klaar is Kees.