Een onervaren voorzitter kan de doodsteek zijn voor CD&V 

Een fundamentele discussie over de inhoudelijke (her)positionering is er niet. Nochtans is de urgentie hoog: in de laatste peiling midden september haalde CD&V nog slechts 11 procent. Een zeldzaam discussiepunt is het Arco-dossier. Niet toevallig hameren uitgerekend de burgemeesters erop dat de terugbetaling er moet komen. De lokale besturen zijn immers mee financieel gedupeerd in het verhaal. Zij hebben er bijgevolg alle belang bij dat de coöperanten worden vergoed.

De indruk leeft dat men de interne campagne inhoudelijk angstvallig op slot houdt in de hoop om versplintering te vermijden. Het is een fenomeen dat we eerder al bij Groen zagen en heden ook bij Open VLD opmerken. De inzetnota van de twaalf apostelen bevatte vooral managementtaal en ook de huidige debatten tussen de kandidaten gaan voornamelijk over partijstructuren.

Last but not least is Partyka intussen bezig aan haar derde legislatuur als Parlementslid. Daarmee is zij met voorsprong de meest ervaren politicus onder de zeven kandidaten. Het feit dat een wet haar naam draagt, overigens een stille wens die menig politicus koestert, getuigt van enige stielkennis.

Van de zeven kandidaten zijn er liefst vijf burgemeester. Partyka is als enige bewindvoerder van een volwaardige stad (Tienen). Dit is een bijkomend pluspunt voor haar, aangezien CD&V vooral in de stedelijke gebieden achteruitboert. De partij probeert vast te houden aan haar vele kleine landelijke machtsbasissen om de algemene achteruitgang te maskeren, maar zo’n terugtrekkingsstrategie is op termijn niet houdbaar.

Partyka geniet bovendien de uitgesproken steun van haar echtgenoot, Koen van den Heuvel – de voormalige minister die uit de provincie Antwerpen afkomstig is. Niet onbelangrijk aangezien geen enkele van de zeven kandidaat-voorzitters in de grootste kieskring van het land woont. Antwerpen is daarmee braakliggend terrein in de christendemocratische opvolgingsstrijd en dus een belangrijk wingewest voor de winnaar in spe.

Veel burgers vinden Mahdi vast een aantrekkelijke figuur, maar het zijn in dezen wel de CD&V-leden die beslissen wie hun nieuwe partijleider wordt. En dan valt te betwijfelen of het vlotte digitale profiel van Mahdi representatief is voor het CD&V-ledenbestand. Zo leert ledenonderzoek van UG-Professor Bram Wauters en collega’s (2017) dat de helft onder hen minstens 65 jaar oud is.

Dat de juiste verblijfplaats belangrijk is, illustreert de flamboyante Sammy Mahdi. In 2017 verhuisde hij van Molenbeek naar Vilvoorde om zijn politieke carrière wat meer wind in de zeilen te geven. De Jong CD&V-voorzitter is echter vooralsnog een electoraal pluimgewicht en kampt in Vlaams-Brabant met rechtstreekse concurrentie van medekandidaat Katrien Partyka .

Die brave ledentraditie verklaart waarom opper-apostel Vincent Van Peteghem aanvankelijk enthousiast verkondigde dat hij de steun geniet van vele hoge partijechelons. De vraag rijst evenwel of dit in de huidige situatie nog steeds een troef dan wel een competitief nadeel is. Er traden vervolgens ook geen CD&V-toppers naar voren die uitdrukkelijk hun stem voor Van Peteghem uitspraken. Zo uitgesproken is die steun dan blijkbaar ook weer niet.

Zo kun je verwachten dat West-Vlaanderen zwaar doorweegt in het eindresultaat: daar heeft de partij heel wat leden en behaalde ze de laatste verkiezingen nog steeds 23,5% van de stemmen. Maar is die volgzaamheid nog gegarandeerd? Of heerst ook hier in toenemende mate volatiliteit in het kiesgedrag van de leden?

Deze strijd is natuurlijk interessant om te bekijken hoe de interne machts­verhoudingen liggen. Er speelt een belangrijke geografische dimensie, met name de provinciale standplaats van de kandidaat. CD&V-leden stemmen doorgaans trouw en voorspelbaar in lijn met wat de lokale afdeling voorstelt.

Haast even belangrijk is wie níét meedoet aan deze voorzittersverkiezingen. Pieter De Crem en Hendrik Bogaert besloten als woordvoerders van de rechtse vleugel dat de partij niet klaar is voor een nieuwe toenadering tot de N-VA. Dit zou namelijk vereisen dat de banden met het middenveld worden doorgeknipt. Ondanks het feit dat de christelijke zuil niet langer een equivalent aantal stemmen aanlevert, durft het partijkader die organisaties niet te lossen.

Hoogstwaarschijnlijk verloopt de CD&V-race in twee ronden . Op 18 november gaan dan de twee populairste kandidaten opnieuw de ring in, waarna op sinterklaasdag de definitieve partijvoorzitter bekend is. CD&V heeft eigenlijk een “mirakelvoorzitter” nodig om er weer bovenop te geraken, al is het onzeker of één van de zeven huidige aspiranten die hoge verwachtingen kan inlossen.

Ivan De Vadder over falende formatie: "We zitten terug bij de start, of zelfs nog erger"

Expert Ivan De Vadder Ivan De Vadder over falende formatie: "We zitten terug bij de start, of zelfs nog erger"

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.