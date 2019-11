Zo trapt u niet in de val van fraudeurs op zoekertjessites

Als u uw geld of uw product niet krijgt, dient u best klacht in bij de politie.

Gebruikers kunnen verdachte zoekertjes of berichten ook melden aan de zoekertjessite. Dat kan je doen via een contactformulier op de website of via een meldknop bij het zoekertje. Dan kunnen de beheerders van het platform de gebruiker blokkeren en de informatie doorgeven aan de politie als die een onderzoek voert.

