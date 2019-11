Zus van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gevangengenomen door Turkije

Rasmiya Awad, de zus van al-Baghdadi, werd gevangengenomen in het stadje Azaz, in Noord-Syrië. Dat is in de provincie Aleppo, die onder controle van de Turkse troepen staat. Ze woonde er in een container met haar man en schoondochter, die ook zijn aangehouden. Momenteel worden ze ondervraagd. Er woonden ook vijf kinderen in de container.