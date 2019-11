Zwaar verstoord verkeer door spontane vakbondsactie bij De Lijn in rand rond Brussel

De hinder is in ieder geval groot. "Op tien lijnen rijden er helemaal geen bussen. Op zeker dertig lijnen die verpacht worden, zijn er ritten weggevallen. Enkel de chauffeurs van de privémaatschappijen rijden daar hun ritten. Het is onduidelijk of er na de middag bussen rijden. Na de middag moeten er normaal gezien nieuwe diensten starten, maar het is onduidelijk of er ook chauffeurs voor zullen zijn", zegt Pieters. Aangezien het om een spontane staking gaat, is het moeilijk om de precieze reden voor de actie te achterhalen. De directie van De Lijn Vlaams-Brabant hoopt zo snel mogelijk met de vakbonden aan tafel te gaan zitten.