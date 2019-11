2 miljoen extra om jonge onderzoekers wegwijs te maken op de arbeidsmarkt

In de afgelopen twee decennia is het aantal jonge onderzoekers in Vlaanderen fors toegenomen. Het aantal vaste jobs bij de universiteiten is echter gelijk gebleven, waardoor steeds meer jonge onderzoekers meteen na het doctoreren de Vlaamse academische omgeving verlaten. Een groot aantal van hen zet zijn of haar carrière buiten de academische omgeving verder. Vandaag heeft 9 op de 10 doctorandi een loopbaan buiten de universiteit.

Die stap van de universiteit naar de arbeidsmarkt is niet altijd evident. Een goede voorbereiding op een carrière buiten de academische wereld is dan ook noodzakelijk. Daarom investeert Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek, 2 miljoen euro extra subsidies voor de Vlaamse universiteiten om jonge onderzoekers beter te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.