6 tot 12 november 1944: de ondergang van het Duitse reuzenslagschip Tirpitz

De Britten zijn er eindelijk in geslaagd het Duitse slagschip Tirpitz te vernietigen. Zware vliegtuigbommen gaven de doodsteek aan het enorme schip, dat verscholen was in een Noorse fjord.

Met 42.900 ton waterverplaatsing was de Tirpitz het grootste Europese slagschip ooit (alleen Japan en de Verenigde Staten hebben er grotere gebouwd), nog iets groter dan zijn in 1941 gezonken zusterschip Bismarck. Het was 251 meter lang en had acht kanonnen van 38 cm.